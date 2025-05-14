Такое мнение политик высказал на Копенгагенском саммите по вопросам демократии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что сказал Джонсон о поддержке Украины

По словам Джонсона, во времена президентства Джо Байдена Запад не был достаточно смелым, чтобы полностью поддержать Украину в войне, которую против нее развязала Россия.

Со всеми жалобами, которые мы можем сейчас иметь относительно позиции (президента США Дональда Трампа – 24 Канал), я просто отмечаю две вещи: знаете, во-первых, за Джо и предыдущие два года, что бы вы ни говорили о том, что делал Запад, мы просто пытались не дать украинцам проиграть. Но у нас никогда не хватало смелости дать им то, в чем они на самом деле нуждались,

– объясняет Джонсон.

Он также отметил, что Трамп заслуживает похвалы, потому что во время своего первого президентского срока в 2018 году предоставил Украине ПТРК Javelin и нарушил табу на предоставление летального оружия.

Джонсон добавил, что такие лидеры, как Трамп, слушают разные голоса, прежде чем принять решение и выразил надежду, что он не позволит Украине быть разгромленной.

Стоит заметить, что в феврале во время Мюнхенской конференции Борис Джонсон заявлял, что не во всем согласен с Трампом и не разделяет его восхищение главой Кремля Владимиром Путиным. Однако сказал о своей уверенности в том, что американский президент не предаст Украину.

К слову, недавно Джонсон призвал Дональда Трампа прекратить давить на Украину и сосредоточиться на противодействии Путину. Он отметил, что уступки диктатору не сработают.