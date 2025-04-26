Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку Бориса Джонсона для издания Daily Mail.

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Что написал Джонсон в колонке о войне в Украине

Бывший глава британского правительства отметил, что, когда на этой неделе Путин совершил одну из своих самых жестоких атак на гражданских граждан Киева 24 апреля, этим диктатор показал пренебрежение к западному общественному мнению и полное пренебрежение к тем, кто пытается достичь мира.

Путин верит, что он побеждает. Он думает, я ошибочно все еще надеюсь и молюсь, что он привел Дональда Трампа туда, куда хочет. Он считает, что ему нечего бояться. Он считает, что чем более жестоким он будет – чем больше мирных жителей он убивает и калечит своими ракетами и беспилотниками, – тем больше уважения он вызовет на Западе, и тем более напуганными и униженными мы все будем,

– написал Джонсон.

Он также отметил, что предложение по "мирному" соглашению, которое спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф привез из Москвы было "нескрываемой капитуляцией перед агрессией".

Как пишет экс-премьер Соединенного Королевства, в этих предложениях, нет ни надежных гарантий безопасности Запада для Украины, ни надежного долгосрочного плана военной помощи для Киева.

"В этом соглашении нет ничего, что могло бы остановить третье вторжение (после 2014 и 2022 годов – 24 Канал). Все, что нужно сделать Путину, это восстановить свои вооруженные силы, дождаться другого благоприятного момента и нанести еще один удар", – пишет Борис Джонсон.

Политик обратил внимание, что Путин может клясться Белому дому, что условия этого соглашения якобы является последним территориальным требованием, которое он должен выдвинуть в Европе, и сравнил слова российского диктатора с заявлением Адольфа Гитлера в 1938 году.

Гитлер врал, как врал Путин перед своим вторжением в 2022 году. Он снова врет. Он хочет Киев, он хочет всего, и он готов ждать. Если бы эта сделка была согласована, он мог бы подождать до окончания президентства Трампа. Он может подождать до промежуточных выборов в 2026 году. В этих предложениях нет ничего похожего на то, чтобы можно было бы остановить его агрессию,

– отмечает бывший британский премьер.

Джонсон подчеркнул, что эти планы являются гротескным оскорблением для украинцев, и правда заключается в том, что ни один украинский президент или парламент не смог бы принять эти условия.

Бывший глава правительства Британии отмечает, что уступки Путину от США "не могут работать и не будут работать". Они также абсолютно ненужные – потому что настоящая позиция Путина гораздо хуже, чем принято понимать.

Борис Джонсон отмечает, что самым большим преимуществом российского диктатора является не его фактическая военная сила, а "странная и суеверная вера Запада, что России каким-то образом суждено выиграть эту войну".

В то же время политик признает, что российско-украинская война действительно трагическая и дорогая, как справедливо и неоднократно говорил Дональд Трамп. Поэтому, по мнению Джонсона, президент США прав, пытаясь достичь мира.

Какие советы дал Джонсон по мирному соглашению

По мнению Бориса Джонсона, есть по крайней мере два важных пути, с помощью которых текущие предложения по мирному соглашению могут быть усовершенствованы.

"Во-первых, нам следует просто избавиться от любых намеков на де-юре признание украинских территорий, захваченных Россией, или Крыма, или других областей, за Москвой. Это явное нарушение международного права, и это просто невозможно реализовать в Украине. Если это предложение останется в пакете, оно разрушит любые шансы на достижение согласия", – пишет экс-премьер Британии.

Он говорит, что надо вернуться к первоначальным предложениям Трампа о прекращении огня и замораживании фронта вдоль нынешней линии соприкосновения, без подрывной эрозии украинского суверенитета и перспективы окончательного возвращения утраченных земель.

Во-вторых, по мнению Джонсона, украинцы нуждаются в гораздо большей ясности относительно своей долгосрочной безопасности и защиты, на которую они могут рассчитывать.

Жаль, что членство в НАТО, кажется, не рассматривается, по крайней мере на данный момент. Но есть и другие способы. Было бы прекрасно, если бы Великобритания и другие страны-партнеры прислали "силы успокоения", разместили войска в Украине и помогли украинцам в обучении и материально-техническом обеспечении,

– отмечает бывший глава правительства Соединенного Королевства.

Кроме того, он предлагает десятилетний план значительной военной поддержки Украины со стороны Запада, а также условие, при котором любое третье вторжение Путина повлекло бы автоматическое членство Украины в НАТО.

В то же время, как пишет Джонсон, Путин сделает все возможное, чтобы заблокировать описанное им соглашение, поскольку знает, что если Украина выживет как независимое государство, что она и сделает при перечисленных условиях, она "выскользнет из его рук".

"Вот почему наконец пришло время для Дональда Трампа сделать то, что может сделать только он, а для остальных из нас – оказать ему необходимую поддержку. Пришло время снять удавку с украинской шеи и прижать Путина", – написал Борис Джонсон.

В конце концов, он резюмировал, что есть только один способ добиться лучших условий мира – прекратить попытки "выжать из пострадавших еще больше уступок", и начать противостоять агрессору.