Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку Бориса Джонсона для видання Daily Mail.

До теми Трамп сказав, що жартував про мир за 24 години: ЗМІ викрили його на брехні

Що написав Джонсон у колонці про війну в Україні

Колишній глава британського уряду зазначив, що, коли цього тижня Путін здійснив одну зі своїх найжорстокіших атак на цивільних громадян Києва 24 квітня, цим диктатор показав зневагу до західної громадської думки та повну зверхність до тих, хто намагається досягнути миру.

Путін вірить, що він перемагає. Він думає, я помилково все ще сподіваюся і молюся, що він привів Дональда Трампа туди, куди хоче. Він вважає, що йому нема чого боятися. Він вважає, що чим жорстокішим він буде – чим більше мирних жителів він вбиває та калічить своїми ракетами та безпілотниками, – тим більше поваги він викличе на Заході, і тим більш наляканими та приниженими ми всі будемо,

– написав Джонсон.

Він також зауважив, що пропозиція щодо "мирної" угоди, яку спецпредставник Трампа Стів Віткофф привіз із Москви була "неприхованою капітуляцією перед агресією".

Як пише експрем'єр Сполученого Королівства, у цих пропозиціях, немає ні надійних гарантій безпеки Заходу для України, ні надійного довгострокового плану військової допомоги для Києва.

"У цій угоді немає нічого, що могло б зупинити третє вторгнення (після 2014 та 2022 років – 24 Канал). Усе, що потрібно зробити Путіну, це відновити свої збройні сили, дочекатися іншого сприятливого моменту та завдати ще одного удару", – пише Борис Джонсон.

Політик звернув увагу, що Путін може клястися Білому дому, що умови цієї угоди буцімто є останньою територіальною вимогою, яку він має висунути у Європі, і порівняв слова російського диктатора із заявою Адольфа Гітлера у 1938 році.

Гітлер брехав, як брехав Путін перед своїм вторгненням у 2022 році. Він знову бреше. Він хоче Київ, він хоче всього, і він готовий чекати. Якби ця угода була погоджена, він міг би почекати до закінчення президентства Трампа. Він може почекати до проміжних виборів у 2026 році. У цих пропозиціях немає нічого схожого на те, щоб можна було б зупинити його агресію,

– зазначає колишній британський прем'єр.

Джонсон підкреслив, що ці плани є гротескною образою для українців, і правда полягає в тому, що жоден український президент чи парламент не зміг би прийняти ці умови.

Колишній глава уряду Британії наголошує, що поступки Путіну від США "не можуть працювати та не працюватимуть". Вони також абсолютно непотрібні – тому що справжня позиція Путіна набагато гірша, ніж заведено розуміти.

Борис Джонсон зауважує, що найбільшою перевагою російського диктатора є не його фактична військова сила, а "дивна і забобонна віра Заходу, що Росії якимось чином судилася виграти цю війну".

Водночас політик визнає, що російсько-українська війна є дійсно трагічною та дорогою, як справедливо і неодноразово казав Дональд Трамп. Тому, на думку Джонсона, президент США має рацію, намагаючись досягти миру.

Які поради дав Джонсон щодо мирної угоди

На думку Бориса Джонсона, є принаймні два важливі шляхи, за допомогою яких поточні пропозиції щодо мирної угоди можуть бути вдосконалені.

"По-перше, нам слід просто позбутися будь-яких натяків на де-юре визнання українських територій, захоплених Росією, чи то Криму, чи інших областей, за Москвою. Це явне порушення міжнародного права, і це просто неможливо реалізувати в Україні. Якщо ця пропозиція залишиться в пакеті, вона зруйнує будь-які шанси на досягнення згоди", – пише експрем'єр Британії.

Він каже, що треба повернутися до початкових пропозицій Трампа щодо припинення вогню та заморожування фронту вздовж нинішньої лінії зіткнення, без підривної ерозії українського суверенітету та перспективи остаточного повернення втрачених земель.

По-друге, на думку Джонсона, українці потребують набагато більшої ясності щодо своєї довгострокової безпеки та захисту, на який вони можуть розраховувати.

Шкода, що членство в НАТО, здається, не розглядається, принаймні на цю мить. Але є й інші способи. Було б чудово, якби Велика Британія та інші країни-партнери надіслали "сили заспокоєння", розмістили війська в Україні та допомогли українцям у навчанні та матеріально-технічному забезпеченні,

– зазначає колишній глава уряду Сполученого Королівства.

Окрім того, він пропонує десятирічний план значної військової підтримки України з боку Заходу, а також умову, за якої будь-яке третє вторгнення Путіна спричинило б автоматичне членство України у НАТО.

Водночас, як пише Джонсон, Путін зробить усе можливе, щоб заблокувати описану ним угоду, оскільки знає, що якщо Україна виживе як незалежна держава, що вона й зробить за перелічених умов, вона "вислизне з його рук".

"Ось чому нарешті настав час для Дональда Трампа зробити те, що може зробити лише він, а для решти з нас – надати йому необхідну підтримку. Настав час зняти зашморг з української шиї та притиснути Путіна", – написав Борис Джонсон.

Зрештою, він резюмував, що є лише один спосіб добитися кращих умов миру – припинити спроби "вичавити з потерпілих ще більше поступок", і почати протистояти агресору.