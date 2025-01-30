П'ятиденка йде у минуле: британські компанії масово скорочують робочі дні

Все більше країн впроваджують чотириденний робочий тиждень. У Великій Британії двісті компаній запровадили його на постійній основі для всіх працівників без зменшення заробітної плати.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. У цих компаніях, зокрема в благодійній, маркетинговій та технологічній сферах, загалом працює понад 5000 співробітників.

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Що відомо про перехід Британії на чотириденку

Прихильники чотириденного робочого тижня вважають, що п’ятиденний формат роботи вже застарів і є пережитком минулого.

П'ятиденний робочий тиждень був винайдений 100 років тому і більше не відповідає меті. Ми давно запізнилися з оновленням,

– заявив керівник Фонду 4 Day Week Джо Райл.

На його думку, скорочення робочих днів надає людям на 50% більше вільного часу, що дозволяє їм жити щасливішими і більш насиченим життям.

У виданні зауважили, що традиційні моделі роботи були перевернуті під час пандемії Covid-19. Багато працівників досі відстоюють право працювати з дому, не кажучи вже про скорочення робочих днів.

У Британії скорочують робочий тиждень / Фото Unsplash

Деякі з тих працівників, які продовжують користуватися гнучкістю віддаленої роботи, відмовляються повертатися в офіси. Наприклад, група співробітників Starling Bank звільнилася після того, як керівництво наполягло на тому, щоб тисячі працівників частіше відвідували офіси.

Згідно з опитуванням Survation, 58% британців сподіваються, що триденні вихідні стануть звичним форматом роботи вже до 2030 року.

Водночас консерватори застерігають, що перехід на чотириденний тиждень може негативно вплинути на бізнес та економічне зростання.