Британські ченці завели TikTok і відповідають на неочікувані запитання про своє життя

Британські ченці-бенедиктинці вирішили розповісти про сучасне монаше життя та зробити свій орден більш відомим. Абатство Емплфорт у Північному Йоркширі нещодавно створило акаунт у TikTok, де запропонувало користувачам ставити запитання про життя ченців.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Як живуть сучасні ченці

Соціальні мережі відкривають доступ до життя людей різних професій. Проте контент про ченців зустрічається вкрай рідко.

Втім, бенедиктинське абатство Емплфорт у Північному Йоркширі вирішило змінити це, створивши акаунт у TikTok. Там монахи пропонують підписникам зазирнути у світ чернецтва. Вони запросили 9000 своїх підписників ставити запитання, а потім опублікували відео з відповідями.

Одне з запитань звучало так: "Вам платять за те, що ви монах?"

Чи є в мене дохід як у ченця? Відповідь на це запитання – ні, немає. Усе, що я отримую за свою роботу, я передаю монастирю,

– пояснив один із ченців.

Він також розповів, що якщо йому потрібно щось придбати, наприклад нові окуляри, він звертається до когось в монастирі, пояснює, що йому потрібно купити й отримує потрібну суму.

Ченці-бенедиктинці розповіли про своє життя: дивіться відео

Не всі користувачі TikTok були у захваті від чернецтва і написали, що їж життя виглядає досить обмеженим.

"Я не розумію, як це може бути приємним життям. Ченці не виглядають щасливими. Можливо, я недостатньо освічений, щоб зрозуміти. Можливо, я егоїстичний, але це здається контрольованим", – написав один із коментаторів.

В іншому відео один з монахів поділився тим, як проводить вільний час.

Мені подобалося ходити й танцювати – я багато ходжу відтоді, як став ченцем – насправді я організовую багато піших ретритів. Це чудова можливість привнести це у своє життя тут,

– Поділився він.

Крім того, він здивував підписників, зізнавшись, що ченцям у їхньому ордені дозволено танцювати. Хоча не в самому монастирі, але, наприклад, на весіллях.

Абатство Емплфорт / Фото з Facebook

"Я думаю, що одна з речей, пов'язаних зі становленням ченцем, полягає в тому, що ви маєте сказати "так" Христу, але "ні" іншим речам. І це те, як відмовитися від чогось радісно, без образ. Але якщо ми створені за образом і подобою Бога і любимо танцювати, то Бог, напевно, схвалив би танці? Я не зовсім розумію, чому танці не можуть бути чимось позитивним", – розповів монах.

Ще один монах розповів, що багато часу приділяє догляду за лісами навколо абатства, а також самим комплексом будівель. Крім того, в абатстві вирощують яблука, з яких згодом виготовляють сидр.