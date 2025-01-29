Відключення світла не страшні: на Київщині встановили сонячні панелі на даху будинку
- У Бучі на даху багатоквартирного будинку встановили сонячну електростанцію, що забезпечить резервне електропостачання.
- Проєкт, вартістю понад 1 мільйон гривень, реалізували за програмою "ГрінДІМ" з компенсацією до 70% від Фонду енергоефективності.
Багато людей шукають альтернативу звичним джерелам енергії та переходять на сонячні панелі. Зокрема, це ж роблять і у Київській області.
У Бучі на даху багатоквартирного будинку запрацювала сонячна електростанція. Про це пише 24 Канал із посиланням на Бучанську міську раду.
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Будинок матиме резервне електропостачання
Проєкт реалізували в межах програми "ГрінДІМ", яка підтримує енергоефективні рішення для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. Фонд енергоефективності компенсує до 70% вартості обладнання.
У будинку, де проживають мешканці 213 квартир, встановили 36 сонячних панелей, два інвертори потужністю по 10 кіловатів і акумуляторні батареї на 20 кіловатів.
На даху будинку тепер є сонячні панелі / Скриншот відео Бучанської міської ради
Система працює автономно, забезпечуючи безперебійне функціонування котельні навіть у разі відключення електроенергії. Завдяки акумуляторам будинок матиме резервне електропостачання протягом 4 – 5 годин.
Вартість проєкту перевищила 1 мільйон гривень. Мешканці будинку самостійно профінансували його реалізацію та очікують компенсацію від Фонду енергоефективності.
Подібні проєкти вже реалізовували в Україні. Наша держава рухається до енергонезалежності, тому такі ініціативи необхідні.