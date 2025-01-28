Нову систему спорудить компанія Wind Catching Systems. Де з'явиться незвична станція та як вона виглядатиме – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Renewables Now.

Цікаво Учені створили батарею, яка здатна вирішити багато проблем в енергетиці: як саме

Як виглядатиме "стіна" з вітряків

Wind Catching Systems отримала державне фінансування від уряду Норвегії у розмірі 107 мільйонів доларів США. Таким чином розробники отримали можливість продемонструвати свою нову технологію – багатороторну плавучу вітрову електростанцію, потужністю 40 мегаватів. Її планують спорудити у територіальних водах Норвегії.

Система складатиметься з 40 турбін, потужністю по 1 мегавату кожна, які дають можливість краще використовувати простір та зменшити витрати на технічне обслуговування вітрових електростанцій. Станція генеруватиме до 99 гігават-годин електрики на рік. Її спорудження планують завершити до 2029 року.



Ось так виглядатиме "стіна" / Wind Catching Systems

Проєкт компанії Wind Catching Systems переміг на конкурсі державного норвезького агенства Enova для підтримки невеликих комерційних проєктів у галузі морської вітрової енергетики.

"Це захоплива і, можливо, проривна технологія, яка може знизити витрати і дати цінний досвід для ланцюжка поставок", – заявила генеральний директор організації Арвід Нессе.