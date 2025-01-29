У Бучі на даху багатоквартирного будинку запрацювала сонячна електростанція. Про це пише 24 Канал із посиланням на Бучанську міську раду.

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Будинок матиме резервне електропостачання

Проєкт реалізували в межах програми "ГрінДІМ", яка підтримує енергоефективні рішення для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. Фонд енергоефективності компенсує до 70% вартості обладнання.

У будинку, де проживають мешканці 213 квартир, встановили 36 сонячних панелей, два інвертори потужністю по 10 кіловатів і акумуляторні батареї на 20 кіловатів.



На даху будинку тепер є сонячні панелі / Скриншот відео Бучанської міської ради

Система працює автономно, забезпечуючи безперебійне функціонування котельні навіть у разі відключення електроенергії. Завдяки акумуляторам будинок матиме резервне електропостачання протягом 4 – 5 годин.

Вартість проєкту перевищила 1 мільйон гривень. Мешканці будинку самостійно профінансували його реалізацію та очікують компенсацію від Фонду енергоефективності.

Подібні проєкти вже реалізовували в Україні. Наша держава рухається до енергонезалежності, тому такі ініціативи необхідні.