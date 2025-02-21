Скільки людей використовують ChatGPT щотижня, – OpenAI

Штучний інтелект розвивається дуже стрімко. Зокрема, ChatGPT став дуже популярним та багато людей його використовують оя своїх потреб.

ChatGPT від OpenAI досяг 400 мільйонів користувачів на тиждень, що становить приблизно 5% населення світу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Engadget.

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Використання зросло

Це вдвічі більше, ніж у серпні 2024 року, і вчетверо більше, ніж у листопаді 2023-го. Швидке зростання відбулося на фоні загального інтересу до штучного інтелекту та появи нових AI-платформ, зокрема DeepSeek.



Багато людей щодня користуються ШІ / Фото Pexels

OpenAI планує зробити роботу сервісу ще простішою, усунувши необхідність вибору моделі вручну. Компанія також готується до запуску GPT-4.5 і GPT-5, які будуть доступні в чаті та через API. Очікується, що GPT-5 стане безоплатним для всіх користувачів, що може ще більше збільшити популярність ChatGPT.

В Україні цей сервіс став доступний всього кілька років тому, проте майже одразу набув неабиякої популярності, адже там можна отримати відповіді на ті питання, які вас цікавлять, навіть на найпростіші, які може бути соромно ставити вголос.