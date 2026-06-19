Не Київ: яке місто Русі випереджало Париж за населенням у кілька разів

Одне з українських міст у часи Київської Русі було одним із найбільших міст Європи та значно випереджало за населенням тодішній Париж. Його єдиним справжнім конкурентом за впливом і масштабами залишався Київ.

Про те, яке українське місто за часів Київської Русі було справжнім мегаполісом Європи та за населенням перевершувало тодішній Париж, розповів у відео на YouTube дослідник історії Акім Галімов в проєкті "Реальна історія".

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Яке місто Русі було більшим за Париж?

За словами Галімова, у добу Київської Русі був одним із найбільших міст Європи та поступався за значенням лише Києву. В 11 столітті населення міста сягало близько 20 тисяч людей, що в кілька разів перевищувало чисельність мешканців тодішнього Парижа.

У французькій столиці, як і в більшості міст Західної Європи, проживало всього 5 000 – 7 000 осіб. Виходить, княжий Чернігів населяло майже вчетверо більше людей, ніж тогочасний Париж,

– зауважив дослідник.

Чернігів сьогодні / Фото GettyImages

Галімов також наголошує, що Чернігів постійно змагався з Києвом за першість. Зокрема, у місті існують давні підземні печери, які нагадують знамениті печери Києво-Печерської лаври.

Водночас попри свою багатовікову історію та вагому роль, Чернігів часто залишається в тіні інших історичних центрів України.