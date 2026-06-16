Про те, яким був перший мобільний дзвінок в Україні, розповідає Золотоноша.City.

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Як в Україну прийшов мобільний зв'язок

Перший мобільний телефон з'явився у світі в 1983 році, але в Україні мобільний зв'язок запрацював лише через десять років. Тодішні апарати були громіздкими, важкими та та були надзвичайно дорогими.

1 липня 1993 року в історії України відбулася знакова подія. Того дня президент Леонід Кравчук здійснив перший дзвінок у вітчизняній мобільній мережі. Він зателефонував послу України в Німеччині Івану Піскову.

Іван Миколайович, доброго дня вам. Це Леонід Макарович Кравчук,

– перші слова, що прозвучали в українській мобільній мережі.

Перед цим глава держави символічно перерізав телефонний кабель, чим дав старт технології мобільного зв'язку в Україні.

Леонід Кравчук здійснив перший мобільний дзвінок в Україні: дивіться відео

Перший дзвінок тривав лише 40 секунд. Для нього використовувався телефон Nokia Mobira Cityman 150, який важив близько пів кілограма і коштував близько 3 тисяч євро. Для порівняння, однокімнатну квартиру на околицях Києва в той час можна було придбати за суму, не набагато більшу.

Відомо також, що перший телефон Кравчуку подарували, однак користуватися ним він почав не відразу. Усе через те, що на той момент йому просто не було із ким говорити по ньому. Телефон Кравчука став лише четвертим в Україні.

Nokia Mobira Cityman 150 / Фото Mobile Phone Museum

Колишній міністр зв’язку Олег Проживальський згадував, що перший дзвінок дозволив "продемонструвати те, що наша країна не відстає від решти світу в технологічному плані".

Чому мобільний зв'язок був розкішшю для українців?

Для абсолютної більшості українців мобільний зв'язок залишався практично недосяжним. Лише підключення до мережі коштувало близько 800 доларів, тоді як середня зарплата становила 25 – 30 доларів на місяць. Додатково абоненти платили приблизно долар за хвилину вихідних дзвінків, 50 центів за хвилину вхідних та близько 150 доларів щомісячної абонплати.

До кінця 1993 року кількість абонентів в Україні становила лише 2,8 тисячі осіб. Дозволити собі таку послугу могли лише заможні люди.

Тривалий час мобільний зв'язок залишався розкішшю / Фото Unsplash

Однак згодом ситуація кардинально змінилася. Уже через десять років кількість абонентів зросла до 6,5 мільйона, а наприкінці 2015 року в Україні налічувалося близько 60 мільйонів активних SIM-карт.