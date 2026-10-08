Римська імперія була ближче, ніж ми думали: у Чернівцях археологи відкопали сенсаційну знахідку

Українські археологи вкотре доводять, що наша земля приховує артефакти світового рівня. Цього разу справжня історична бомба вибухнула безпосередньо у Чернівцях – там виявили унікальний об'єкт часів Римської імперії, який буквально переписує уявлення про тогочасні торговельні зв'язки регіону.

Що саме знайшли дослідники, як це пов'язано з Віднем та чому ця знахідка є унікальною для України, розповів Укрінформ з посиланням на Чернівецький обласний краєзнавчий музей.

Скарб під ногами

Знахідку виявили на початку сучасної вулиці Корнелія Дзержика в Чернівцях. Науковці заклали невеликий розвідковий шурф (простіше кажучи – пробну яму), аби перевірити, чи немає на цій вільній від забудови ділянці чогось цікавого.

Коли археологи почали послойно знімати ґрунт, перед ними постали чіткі контури великої стародавньої споруди. Це виявився монолітний двокамерний гончарний горн пізньоримського часу, який датують III – V століттями нашої ери.

Конструкція має діаметр близько 1,5 метра і чудово збереглася.

Це класичний двокамерний горн: у нижню частину закладали дрова для випалу, а у верхній камері розміщували посуд. Що найцікавіше – він має неймовірну конструктивну схожість із відомою реконструкцією римського горна, яку зберігають у Відні,

– розповіли дослідники.

Так, на думку науковців, колись виглядав гончарний горн, рештки якого знайшли у Чернівцях / ukrinform.ua

"Глобальний ринок" античності: з ким торгували давні Чернівці?

Ця знахідка – не просто стародавня піч. Для істориків це прямий доказ того, що понад 1500 років тому тут вирувало потужне локальне виробництво, а місцеве населення було інтегроване в європейські економічні процеси.

Разом із горном археологи відкопали:

фрагменти провінційно-римського кухонного посуду та витончених мисок;

уламки античних амфор, які привезли сюди за сотні кілометрів – з давньогрецького міста Гераклея Понтійська, що розташовувалося на південному узбережжі Чорного моря.

Це підтверджує, що мешканці Буковини вели активний бізнес та обмінювалися товарами з античним світом. До того ж це відкриття дає змогу зазирнути в побут і ремесла краю задовго до 1408 року – дати першої офіційної писемної згадки про Чернівці.

Де подивитися на унікальний експонат?

Римський горн не залишили в землі – він став центральною фігурою нової археологічної виставки "З археологічної мозаїки Чернівців" у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї.

Окрім самої печі, музейники вперше показують інші дивовижні знахідки останніх років: рідкісну візантійську монету, витончені прикраси (свинцеві медальйони, бубонці та поясні накладки, подібні до тих, що знаходили у Болгарії), а також старовинні знаряддя праці.

Навіть фрагменти посуду типу Вілланова (традиція якого походить з Італії) тепер прикрашають вітрини.