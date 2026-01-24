Назва "Чернівці" також має кілька варіантів появи. Про це пише Вікіпедія.

Чому Чернівці так назвали?

Серед версій, чому Чернівці назвали саме так, припускають, що назва могла піти від старослов'янського слова "чернь". Водночас саме слово "чернь" могло бути пов'язане із чорними укріпленнями фортеці, чорною землею або ж бути відсиланням на прізвище боярина Чорного.



Чернівецький університет / Фото з сайту ЧНУ імені Федьковича

Землі, де виникло поселення, належали саме йому. Чернівці іноді називають "Чорним містом", тому назва точно пов'язана із цим. Крім цього, є також популярна легенда про те, що місто отримало назву через розведення чорних овець, проте дослідники часто відкидають її.

Чим відомі Чернівці?

Чернівці стали магнітом для туристів через ЧНУ імені Юрія Федьковича. Він один із найстаріших навчальних закладів в Україні, мовиться на сторінці університету.

Роботи інтер’єрів, які так вражають відвідувачів, виконані віденськими художниками К. Іобстом, І. Кляйном, чеським К. Свободою, буковинськими Е. Бучевським і Є. Максимовичем. Стиль будівель еклетичний з мотивами візантійської та романської архітектури.

