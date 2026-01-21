Наприклад, Мукачево також має різні версії стосовно того, звідки взялась ця назва. Про це пише Вікіпедія.

Чому це місто так називається?

Перша і найочевидніша версія походження назви "Мукачево" полягає у тому, що воно утворилось від старослов'янського слова "мука", тобто борошно. Справа в тому, що на річці Латориці стояв водяний млин, на якому перемелювали зерно і продавали борошно.



Є різні версії походження назви Мукачево / Фото Мукачівська міська рада

Однак є й інша версія походження назви цього міста. Відповідно до неї, Мукачево отримало назву від угорського слова "munkás". У перекладі воно означає "працівник". Цей варіант може бути правдивим, адже місто лежить поблизу кордону і жителі іноді отримували роботу в Угорщині.

Цікаво! 23 травня 2017 року назву міста змінили офіційно. Раніше вона була "Мукачеве", а стала – "Мукачево".

Які ще є варіанти походження назви?

Є також іще одна версія, звідки взялась ця назва. Відповідно до легенди, вона походить від того, які муки переживали люди, що працювали над будівництвом замку, адже для цього потрібно було носити важке каміння на вершину гори, пише Telegraph.

Дослідники схиляються до цієї версії найменше.

