Название "Черновцы" также имеет несколько вариантов появления. Об этом пишет Википедия.

Смотрите также Официальная жена, любовный треугольник и "панна Инна": как Тычина разбирался со своими 4 любимыми

Почему Черновцы так назвали?

Среди версий, почему Черновцы назвали именно так, предполагают, что название могло пойти от старославянского слова "чернь". В то же время само слово "чернь" могло быть связано с черными укреплениями крепости, черной землей или же быть отсылкой на фамилию боярина Черного.



Черновицкий университет / Фото с сайта ЧНУ имени Федьковича

Земли, где возникло поселение, принадлежали именно ему. Черновцы иногда называют "Черным городом", поэтому название точно связано с этим. Кроме этого, есть также популярная легенда о том, что город получил название из-за разведения черных овец, однако исследователи часто отвергают ее.

Чем известны Черновцы?

Черновцы стали магнитом для туристов из-за ЧНУ имени Юрия Федьковича. Он один из старейших учебных заведений в Украине, говорится на странице университета.

Работы интерьеров, которые так поражают посетителей, выполнены венскими художниками К. Иобстом, И. Кляйном, чешским К. Свободой, буковинскими Е. Бучевским и Е. Максимовичем. Стиль зданий эклетический с мотивами византийской и романской архитектуры.

Откуда взялось название Мукачево?