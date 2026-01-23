Официальной женой поэта была Лидия Тычина. Об этом пишет Википедия.

Что известно о личной жизни Павла Тычины?

В его раннем творчестве можно ясно увидеть, что он был очень чувствительным. Соответственно, молодой поэт часто влюблялся, однако не находил взаимности.

Интересно! Павел Тычина ухаживал за дочерью Михаила Коцюбинского, однако Оксана выбрала другого.

Также сохранились свидетельства, что у него был роман с Еленой Пашинковской, которая известна под псевдонимом "Журливая". До конца жизни поэт продолжал присылать ей средства на лекарства.

Есть также известная история о любовном треугольнике с сестрами Коновал – Полиной и той самой "панной Инной". Тычина был влюблен в Полину, а Инна – в него, однако он одинаково восхищался обеими женщинами. Полина же на его чувства не ответила, пишет издание "Украинки".

Он видел в Полине не сколько реального человека, столько образ, который сам придумал. Именно его любил поэт, а Полина же оказалась значительно проще, чем считал тот. Она прилюдно смеялась с молодого человека, а впоследствии вышла замуж за человека, который откровенно враждебно относилась ко всему украинскому.

Инна умерла молодой от чахотки, а вот Полина еще не раз появлялась в жизни Тычины, но в основном, чтобы попросить помощи.

С будущей женой Лидией Папарук они познакомились, когда Тычины снимал квартиру у ее матери, однако чувства вспыхнули когда с 1923-го по 1934-й Тычина жил в Харькове, а Лида в Киеве. Их любовь была медленной и странной: поэт не сразу решился сделать предложение, а официально поженились они, когда ему было 48 лет. Вместе они прожили 44 года.



Павел Тычина с женой / Фото музея Павла Тычины

