У него была жена – Ольга Петлюра, которая прошла с ним все сложности и терпела взрывной характер. Об этом пишет Википедия.

Что известно о первой леди УНР?

Симон Петлюра и его будущая жена познакомились, когда ему было 29, а ей 23. Он самого начала это были отношения, где они разделяли общие ценности: они вместе участвовали в организации культурных мероприятий, были инициаторами литературных вечеров.

Впоследствии они начали жить вместе, хотя официально и не женились. Женщине было стыдно за то, что начала жить с Петлюрой "на веру", поэтому подругам она говорила, что "вышла замуж". Они поженились официально только, когда первой дочери исполнилось 4 года.



Ольга Петлюра и дочь / Фото "Украинки"

27 июля 1918 года Петлюру арестовали, поэтому его жена и дочь несколько месяцев скрывались под чужими паспортами. Она все равно заботилась о ребенке и пыталась помогать семье мужа. Ольга тяжело переживала конфликт мужа с Владимиром Винниченко, а когда Симон стал председателем Директории она фактически получила статус первой леди, но никогда не появлялась на публике.

Впоследствии они были вынуждены уехать за границу и жили там в больших трудностях.

Какие взгляды исповедовала Ольга Петлюра?

Жена Симона Петлюры была преданной украинкой. Она всегда разговаривала на украинском, носила традиционную одежду и оставалась верной традициям.

В общем, Ольга была открытым и творческим человеком, пишет zmist.

К сожалению, даже за рубежом и после смерти Симона Петлюры ее с дочерью постоянно преследовала тень мужа. Девочку травили в школе, они получали многочисленные угрозы.

