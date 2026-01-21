Для того, чтобы воспроизвести вирусное фото понадобится только настоящий мороз и кипяток. О том, как правильно сделать такую фотографию, рассказывает 24 Канал.
Как воспроизвести вирусное фото?
Соцсети заполонили сотни видео и фото, на которых люди с помощью воды создают удивительные кадры. Чтобы получить четкое "облако", а не просто лужу на снегу, важно учитывать несколько важных нюансов.
В соцсетях стали вирусными облака из пара: смотрите видео
Важно учитывать, что для удачного результата необходима только закипевшая вода и низкая температура воздуха, ведь чем сильнее мороз, тем выразительнее будет эффект.
Чтобы создать эффектное фото, воду нужно резко выплеснуть резким движением по дуге над собой или в сторону. Чтобы снимок выглядел еще эффектнее, стоит расположиться так, чтобы солнце было перед вами. Тогда его лучи будут проходить сквозь капли воды, создавая зрелищное сияние.
Соцсети заполонили кадры с облаками пары / Фото из инстаграма
Обратите внимание! Тренд предусматривает использование кипятка при низких температурах, поэтому следует быть максимально осмотрительными. Внезапный порыв ветра или неосторожное движение могут привести к тому, что горячая вода попадет на вас или людей рядом.
Добавим, что увиденное называется эффектом Мпембы, когда горячая вода при контакте с очень холодным воздухом мгновенно испаряется и конденсируется, образуя эффектное "облако".
Воспроизвести эффект Мпембы достаточно легко: смотрите видео
Кто первым обнаружил этот эффект?
Как пишет HowStuffWorks, этот феномен впервые заметил Эрасто Мпенба во время приготовления мороженого в школе.
Он обратил внимание, что смесь сахара и молока, которую поставили в морозильник почти сразу после кипячения, застыла раньше, чем другие порции, предварительно охлажденные до комнатной температуры.
На основе своего наблюдения Мпенба пришел к выводу, что когда два одинаковых объема воды - один с температурой 100 градусов, а другой 35 градусов – налить в одинаковые сосуды и поместить в морозильную камеру, то горячая вода превращается в лед быстрее холодной.
Почему возникает эффект Мпенби?
Ученые до сих пор не имеют единого объяснения, почему возникает эффект Мпенби, и ни одна из теорий не считается окончательно доказанной. Сейчас существует несколько научных гипотез, которые частично объясняют это явление.
Одна из них утверждает, что при высокой температуре испаряется больше воды, чем при низкой. Другая теория касается растворенных газов – во время кипения они выходят из воды, что может менять ее свойства и способствовать более быстрому охлаждению.
Также важную роль могут играть конвекционные потоки, ведь из-за разницы температур более теплая вода способна быстрее отдавать тепло через поверхность. Кроме этого, на процесс замерзания может влиять и окружающая среда, которая сначала нагревается от горячей воды, что впоследствии влияет на процесс ее охлаждения.