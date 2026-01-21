Для того, аби відтворити вірусне фото знадобиться лише справжній мороз і окріп. Про те, як правильно зробити таку світлину, розповідає 24 Канал.

Як відтворити вірусне фото?

Соцмережі заполонили сотні відео та фото, на яких люди за допомогою води створюють дивовижні кадри. Щоб отримати чітку "хмару", а не просто калюжу на снігу, важливо враховувати кілька важливих нюансів.

Важливо враховувати, що для вдалого результату необхідна щойно закипіла вода та низька температура повітря, адже що сильніший мороз, то виразнішим буде ефект.

Аби створити ефектне фото, воду потрібно різко виплеснути різким рухом по дузі над собою або вбік. Щоб знімок виглядав ще ефектніше, варто розташуватися так, аби сонце було перед вами. Тоді його промені проходитимуть крізь краплі води, створюючи видовищне сяйво.

Соцмережі заполонили кадри з хмарами пари / Фото з інстаграму

Зверніть увагу! Тренд передбачає використання окропу за низьких температур, тому слід бути максимально обачними. Раптовий порив вітру або необачний рух можуть призвести до того, що гаряча вода потрапить на вас чи людей поруч.

Додамо, що побачене зветься ефектом Мпемби, коли гаряча вода при контакті з дуже холодним повітрям миттєво випаровується і конденсується, утворюючи ефектну "хмару".

Хто першим виявив цей ефект?

Як пише HowStuffWorks, цей феномен вперше помітив Ерасто Мпенба під час приготування морозива в школі.

Він звернув увагу, що суміш цукру та молока, яку поставили в морозильник майже одразу після кип'ятіння, застигла раніше, ніж інші порції, попередньо охолоджені до кімнатної температури.

На основі свого спостереження Мпенба дійшов висновку, що коли два однакові об'єми води - один із температурою 100 градусів, а інший 35 градусів – налити в однакові посудини та помістити в морозильну камеру, то гаряча вода перетворюється на лід швидше за холодну.

Чому виникає ефект Мпенби?