В частности, некоторые истории могут быть жуткими. Об этом говорится в видео Натальи Скорик.

Что известно о пассажире, который всегда ждет?

Работники метро поделились историей о последнем поезде, который не должен был останавливаться. Известно, что это был ночной переезд без остановок, то есть это был технический перегон.

Однако все получилось несколько иначе. Когда поезд проезжал мимо темной станции, его кабину внезапно осветил силуэт пассажира, который стоял у края платформы и смотрел прямо на него.

Конечно, как и всегда в таких случаях камеры станции ничего не зафиксировали, однако с тех пор там еще не раз видели "тень, которая ожидает", хотя станция фактически уже закрыта. Это – часть городских легенд о метрополитене, однако они ничем не подтверждаются, кроме свидетельств очевидцев.

Когда в Киеве появилось метро?

Киевский метрополитен открыли в ноябре 1960 года, говорится в Википедии. Сначала он насчитывал всего 5 станций. Этот метрополитен стал 14-м метрополитеном в Европе и 3-м в СССР.

Сейчас метро Киева имеет три ветки. Метрополитен открыт для пассажиров ежедневно с 05:30 до 23:00, и круглосуточно функционирует как укрытие во время воздушной тревоги. Ежедневно поезда перевозят невероятное количество людей.

Какие еще есть легенды о метро?