О том, как этого удалось достичь, рассказывает блогер Андрей Музон в TikTok.

Смотрите также Украинка нашла гениальное применение сервизу "Рыбки": больше пылиться не будет

Как работает музыка в фильме "Интерстеллар"?

Автор видео рассказал, что саундтрек к "Интерстеллару" – это не просто музыкальное сопровождение, а часть научной идеи фильма.

Композитор Ганс Циммер выбрал церковный орган основным инструментом саундтрека. Его сверхнизкие частоты человек часто не слышит, однако чувствует всем телом. Именно поэтому орган в "Интерстелларе" символизирует силу, значительно больше человека, подобную гравитации, которую мы не видим, но она является всепоглощающей.

Главная тема "Интерстеллар": смотрите видео

В то же время трек "Mountains", который звучит на планете Миллер, – буквально построен на физике времени. Его темп составляет 60 ударов в минуту, и каждый "клик" соответствует одному дню, проходящему на Земле, пока герои находятся на планете всего несколько секунд.

Hans Zimmer – "Mountains": смотрите видео

Таким образом зритель не просто видит, а слышит, как течет время. В саундтреке почти отсутствует классическая ритм-секция. Здесь нет привычных барабанов. Ритм формируется через пульсации воздуха и органные волны, которые напоминают не музыку, а "дыхание" Вселенной, движение массивных объектов и течение времени.

Интересно также, что часть нот намеренно звучит немного фальшиво. Это сделано для создания ощущения нестабильности пространства. Даже без музыкального образования мозг ощущает дискомфорт, что усиливает напряжение.

Что известно о фильме "Интерстеллар"?

Как пишет Britannica, события фильма происходят в 21 веке на Земле, страдающей от постоянных пылевых бурь и уничтожения сельскохозяйственных культур болезнями.

Группа ученых и астронавтов пытается спасти человечество от вымирания, ища пригодную для жизни планету в далеком космосе.

"Интерстеллар": смотрите трейлер

Главный герой – бывший пилот NASA Купер, который возглавляет экспедицию на космическом корабле. Они должны пройти сквозь "червоточину" у Сатурна, чтобы исследовать три планеты в другой галактике вблизи черной дыры.

Лента подробно отражает концепции теоретической физики, в частности влияние гравитации на время и вид черных дыр.

Какая песня является самой популярной на Spotify?