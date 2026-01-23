О том, как этого удалось достичь, рассказывает блогер Андрей Музон в TikTok.
Как работает музыка в фильме "Интерстеллар"?
Автор видео рассказал, что саундтрек к "Интерстеллару" – это не просто музыкальное сопровождение, а часть научной идеи фильма.
Композитор Ганс Циммер выбрал церковный орган основным инструментом саундтрека. Его сверхнизкие частоты человек часто не слышит, однако чувствует всем телом. Именно поэтому орган в "Интерстелларе" символизирует силу, значительно больше человека, подобную гравитации, которую мы не видим, но она является всепоглощающей.
Главная тема "Интерстеллар": смотрите видео
В то же время трек "Mountains", который звучит на планете Миллер, – буквально построен на физике времени. Его темп составляет 60 ударов в минуту, и каждый "клик" соответствует одному дню, проходящему на Земле, пока герои находятся на планете всего несколько секунд.
Hans Zimmer – "Mountains": смотрите видео
Таким образом зритель не просто видит, а слышит, как течет время. В саундтреке почти отсутствует классическая ритм-секция. Здесь нет привычных барабанов. Ритм формируется через пульсации воздуха и органные волны, которые напоминают не музыку, а "дыхание" Вселенной, движение массивных объектов и течение времени.
Интересно также, что часть нот намеренно звучит немного фальшиво. Это сделано для создания ощущения нестабильности пространства. Даже без музыкального образования мозг ощущает дискомфорт, что усиливает напряжение.
Что известно о фильме "Интерстеллар"?
Как пишет Britannica, события фильма происходят в 21 веке на Земле, страдающей от постоянных пылевых бурь и уничтожения сельскохозяйственных культур болезнями.
Группа ученых и астронавтов пытается спасти человечество от вымирания, ища пригодную для жизни планету в далеком космосе.
"Интерстеллар": смотрите трейлер
Главный герой – бывший пилот NASA Купер, который возглавляет экспедицию на космическом корабле. Они должны пройти сквозь "червоточину" у Сатурна, чтобы исследовать три планеты в другой галактике вблизи черной дыры.
Лента подробно отражает концепции теоретической физики, в частности влияние гравитации на время и вид черных дыр.
Какая песня является самой популярной на Spotify?
The Weeknd вошел в историю как первый артист, чья песня собрала 5 миллиардов прослушиваний на Spotify. Речь идет о хите Blinding Lights.
Достижение этой отметки закрепило за треком статус самой популярной песни за всю историю стриминговой платформы. Интересно, что рекорд Blinding Lights обновляла неоднократно.
Впервые песня вышла на первое место в январе 2023 года, обойдя Shape of You Эда Ширана, которая возглавляла рейтинг с 2017 года. Кроме того, композиция провела рекордные 57 недель в топ-10 чарта Billboard Hot 100 и 43 недели в топ-5.