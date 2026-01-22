То, каким необычным способом можно использовать сервиз "Рыбки", показала Екатерина Гончарук на своей странице в Instagram.

Как можно использовать сервиз "Рыбки"?

Девушка поделилась креативным способом использования старинного набора. Она показала, как маленькие "рыбки" идеально подходят для приготовления кофе.

Как украинка использует сервиз "Рыбки": смотрите видео

Вместо классических стаканов для эспрессо, девушка подставила керамических "рыбок" из набора прямо под холдер кофемашины.

Только украинцы поймут,

– подписала автор видео.

К слову, благодаря своей уникальной форме с вытянутым и открытым ротиком, эти фарфоровые фигурки выглядят невероятно забавно. Создается полная иллюзия, что "рыбки" действительно пьют кофе.

Интересно, что раньше этот сервиз мог годами пылиться, ведь считался "праздничным декором", который жалко использовать.

Как появился сервиз "Рыбки"?

Как сообщает OBOZ.UA, художник Барамидзе Абесалом Давидович, который жил в Риге, впервые презентовал этот сервиз в 1950 году.

До наших дней он не дошел, однако сохранились сведения, что изделие существовало в двух вариантах: белом и золотом.

Сервиз "Рыбки" / Скриншот

Уже в 1956 году сервиз получил мировое признание на многочисленных выставках керамики. В 1960 году его изготавливали на предприятиях в Риге и Тбилиси, а еще через год массовое производство наладили на Полонском фарфоровом заводе в Хмельницкой области и на Городницком фарфоровом заводе на Житомирщине.

Именно тогда сервиз получил официальное название "Семейство карпов" и выпускался в бело-красных и бело-синих цветах. Его производство продолжалось еще около 30 лет.

