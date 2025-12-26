Мистические легенды о метро Киева не оставляют равнодушным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео Натальи Скорик.
Смотрите также Заменит Деревянную Змею: какое животное станет символом 2026 года
Что известно о черной тени на одном из перегонов?
Рабочие метро рассказывают о черной тени, что бежит быстрее поезда на перегоне "Левобережная – Дарница.
Машинисты рассказали детали. По их словам, когда поезд идет вечерним перегоном на замедленном ходу, иногда слева по стене скользит черное пятно. Без формы, без рук, просто что-то темное, плотнее темноты.
Работники метрополитена указывают, что оно движется быстрее вагона и будто пытается "опередить" свет фар. Камеры ничего не фиксируют – только короткие искажения в кадре, как будто кто-то рядом мигнул и исчез.
Легенды метро Киева: смотрите видео
Как давно работает Киевский метрополитен?
Метрополитен Киева открылся 6 ноября 1960 года. Первыми были всего 5 станций. Метрополитен Киева стал 14-м метрополитеном в Европе и 3-м в СССР, говорится в Википедии.
Впоследствии начали строить дополнительные станции, чтобы разгрузить основные пути Киева. Сейчас Киевский метрополитен насчитывает три ветки, которые каждый день перевозят тысячи пассажиров. Этот способ передвижения стал одним из основных в столице.
Что известно о станции метро "Дарница"?
- Станция метро "Дарница" открылась в 1965 году, однако интересно совсем другое. Сначала ее планировали открывать на другом месте.
- Согласно первому проекту, станция будет глубокой, под жилыми кварталами, но оказалось, что почвы там проблемные, поэтому инженеры решили сделать станцию наземной.
- Именно поэтому она выглядит не как типичное метро, а как нечто между вокзалом и платформой электрички. Свое название она получила из-за того, что рядом легендарный Дарницкий вокзал, один из крупнейших железнодорожных узлов Украины.