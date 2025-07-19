Чим займається дружина Олександра Усика у вільний час: вона поєднує кілька хобі

Дружина легендарного українського боксера Олександра Усика Катерина є його головною підтримкою. Водночас вона також цікава як особистість.

Катерина Усик має власні хобі яким приділяє свій вільний час. Про це пише 24 Канал із посиланням на Merkury.

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Чим захоплюється Катерина Усик?

Дружина боксера поєднує сімейне життя, бізнес та власні захоплення. Вони доволі різноманітні. Жінка цікавиться мистецтвом, музикою та моделінгом. Також вона бере участь у благодійних акціях та заходах.

Водночас вона часто з'являється разом із чоловіком на важливих подіях, супроводжує та підтримує його. Дружина ніби залишається в тіні, проте насправді вона завжди поруч із боксером.



Катерина є головною підтримкою для свого чоловіка / Фото GettyImages

Крім цього, Катерина Усик зосереджена на вихованні дітей. Вона підтримує традиційні цінності та прагне бути для них прикладом. До того ж уся родина веде здоровий спосіб життя та займається спортом.

Катерина та Олександр разом вже понад 10 років. Жінка рідко з'являється на публіці, проте коли це все ж стається, вона завжди оточена захопленими прихильниками чоловіка. Вважається, що саме вона створює середовище, де її чоловік може досягти успіху.

До слова, Олександр Усик з'явився на пресконференції в Лондоні в образі гетьмана Павла Скоропадського, привертаючи увагу до української історії. Павло Скоропадський, нащадок козацького роду, став гетьманом України у 1918 році, але його правління завершилося через антигетьманське повстання.