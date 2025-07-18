Повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Костюм сучасного козака

Об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик перед поєдинком із Даніелем Дюбуа, що відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі", з'явився у ексклюзивному образі, створеному спеціально для нього дизайнеркою Ельвірою Гасановою.

Усик був одягнутий у довгий піджак з кейпом, а головним елементом образу стала традиційна каракулева шапка.

Усик з'явився на пресконференції в образі сучасного козака / Фото GettyImages

У своєму Instagram дизайнерка бренду Damirli зазначила, що цей костюм уособлює нову Україну – країну, яка встає після болю, не забуваючи своїх коренів.

Зауважимо, що образ Усика було подібним до вбрання, яке носив гетьман Павло Скоропадський.

Гетьман

Олександр Усик неодноразово приміряв на себе образи українського козацтва та Запорізької Січі. Так, 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді перед першим боєм із Тайсоном Ф’юрі боксер вийшов у кунтуші яскраво-зеленого відтінку з жовтими вставками і характерними розрізами на рукавах, а також у хутряній гетьманській шапці з пір'ям спереду.

Усик в образі гетьмана / Фото GettyImages

Білий костюм із контрастною вишивкою

На одній із пресконференцій Усик продемонстрував елегантне вбрання – білосніжний костюм із виразною чорною вишивкою. Цей образ водночас підкреслював його корені та показував, що бокс – це спорт для справжніх джентльменів.

Усик у костюмі з вишивкою / Фото GettyImages

Вишивка на костюмі була стилізована під кримськотатарські мотиви, оскільки Усик родом із Криму.

Козак

У серпні 2022 року, перед боєм з Ентоні Джошуа, Усик з’явився на пресконференції в автентичному образі українського козака. Він був одягнений у шаровари, вишиванку з червоною вишивкою, коричневий шкіряний пояс і чоботи.

Усик в образі козака / Фото GettyImages

Образ доповнювала традиційна зачіска оселедець. У цьому вбранні він заспівав "Ой, у лузі червона калина...".