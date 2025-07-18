Сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Смотрите также Среди них даже борщ: какие продукты полностью исключает Александр Усик во время подготовки к бою

Костюм современного казака

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик перед поединком с Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли", появился в эксклюзивном образе, созданном специально для него дизайнером Эльвирой Гасановой.

Усик был одет в длинный пиджак с кейпом, а главным элементом образа стала традиционная каракулевая шапка.

Усик появился на пресс-конференции в образе современного казака / Фото GettyImages

В своем Instagram дизайнер бренда Damirli отметила, что этот костюм олицетворяет новую Украину – страну, которая встает после боли, не забывая своих корней.

Заметим, что образ Усика был подобен наряду, который носил гетман Павел Скоропадский.

Гетман

Александр Усик неоднократно примерял на себя образы украинского казачества и Запорожской Сечи. Так, 18 мая 2024 года в Эр-Рияде перед первым боем с Тайсоном Фьюри боксер вышел в кунтуше ярко-зеленого оттенка с желтыми вставками и характерными разрезами на рукавах, а также в меховой гетманской шапке с перьями спереди.

Усик в образе гетмана / Фото GettyImages

Белый костюм с контрастной вышивкой

На одной из пресс-конференций Усик продемонстрировал элегантный наряд – белоснежный костюм с выразительной черной вышивкой. Этот образ одновременно подчеркивал его корни и показывал, что бокс – это спорт для настоящих джентльменов.

Усик в костюме с вышивкой / Фото GettyImages

Вышивка на костюме была стилизована под крымскотатарские мотивы, поскольку Усик родом из Крыма.

Казак

В августе 2022 года, перед боем с Энтони Джошуа, Усик появился на пресс-конференции в аутентичном образе украинского казака. Он был одет в шаровары, вышиванку с красной вышивкой, коричневый кожаный пояс и сапоги.

Усик в образе казака / Фото GettyImages

Образ дополняла традиционная прическа оселедец. В этом наряде он спел "Ой, у лузі червона калина...".