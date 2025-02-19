ШІ "олюднив" персонажів мультсеріалу "Чіт і Дейл": як би вони могли виглядати

У наш час активно розвивається штучний інтелект. Він дозволяє робити багато речей, зокрема, "олюднювати" персонажів улюблених мультиків.

У мережі показали, як виглядали б персонажі мультика "Чіп та Дейл". якби були людьми. Про це пише 24 Канал із посиланням на відповідне відео.

Дивіться також Що читають 18-річні українці: з'явилася цікава статистика найпопулярніших книг серед молоді

Якими б вони були

Штучний інтелект перетворив відомих усім персонажів на людей. При цьому, вдалося зберегти певні їхні риси, які проглядаються навіть через "олюднення". Їх точно не можна було б з кимось переплутати.

Цікаво, що відео створили під легендарний саундтрек цього мультсеріалу. Відео триває всього хвилину, проте охоплює всіх ключових персонажів.

Воно здобуло чималу популярність, адже багато людей добре знають цей мультсеріал та раді уявити своїх улюблених персонажів людьми.

Як виглядали б персонажі мультсеріалу "Чіп та Дейл": дивіться відео