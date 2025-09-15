Акторка Бріт Лоуер отримала свою першу статуетку "Греммі". Після цього вона виголосила промову, де залишила невеличку "великодку" для тих, хто бачив серіал "Розрив".

Саме за роль Хеллі Р. у цій антиутопічній стрічці вона отримала нагороду. Про це пише 24 Канал із посиланням на Today.

Чому вона написала "Випусти мене"?

Лоуренс вийшла виголосити свою промову із запискою. На стороні, яка була обернена до глядачів, був надпис "Випусти мене". Це відсилання до сюжету серіалу "Розрив". У такий спосіб акторка віддала шану стрічці та ролі, за яку отримала нагороду.

Справа в тому, що відповідно до сюжету серіалу, героїня акторки провела значну частину часу за намаганнями покинути роботу у Lumon. Вона вдавалась до крайнощів, щоб звільнити свою "внутрішню" половину. Ймовірно, шанувальники серіалу були в захваті від такого ходу акторки.

Як у мережі відреагували на це?

Записка із надписом "Випусти мене" не залишилась непоміченою серед тих, хто дивися церемонію. У мережі бурхливо обговорюють таку "великодку".

У мережі точаться обговорення

Користувачі назвали це "найвеселішим" із того, що могла зробити акторка. Їй вдалося потішити аудиторію.

Користувачі не залишили без уваги Лоуер

