Причина виявилася геніально простою: чому фігурки LEGO зробили жовтими

Жовті фігурки LEGO давно стали впізнаваним символом бренду. Однак такий вибір кольору був зовсім не випадковим.

Про те, чому фігурки LEGO майже завжди жовті, пояснює Mental Floss.

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Навіщо LEGO зробила свої фігурки жовтими?

Перші мініфігурки LEGO з'явилися у 1975 році. Спочатку вони були доволі простими. Мали кубічну форму, не мали обличчя і створювалися для того, щоб кожен міг уявити персонажа на власний розсуд. Згодом фігурки отримали обличчя, різні професії та ролі, однак їхній характерний жовтий колір залишився незмінним.

У LEGO пояснювали, що жовтий вважався максимально нейтральним кольором, який не прив'язує персонажа до конкретної расової приналежності.

Фігурки LEGO / Фото GettyImages

Винятки з'явилися після того, як LEGO почала випускати ліцензійні набори. Першими стали фігурки гравців НБА, для яких використали реалістичний колір шкіри. Відтоді компанія надає фігуркам колір шкіри лише в тому випадку, якщо набір створений за мотивами фільму, серіалу, гри або відтворює реальну людину.

В усіх інших випадках мініфігурки залишаються традиційно жовтими.