Про те, чому фігурки LEGO майже завжди жовті, пояснює Mental Floss.

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Навіщо LEGO зробила свої фігурки жовтими?

Перші мініфігурки LEGO з'явилися у 1975 році. Спочатку вони були доволі простими. Мали кубічну форму, не мали обличчя і створювалися для того, щоб кожен міг уявити персонажа на власний розсуд. Згодом фігурки отримали обличчя, різні професії та ролі, однак їхній характерний жовтий колір залишився незмінним.

У LEGO пояснювали, що жовтий вважався максимально нейтральним кольором, який не прив'язує персонажа до конкретної расової приналежності.

Фігурки LEGO / Фото GettyImages

Винятки з'явилися після того, як LEGO почала випускати ліцензійні набори. Першими стали фігурки гравців НБА, для яких використали реалістичний колір шкіри. Відтоді компанія надає фігуркам колір шкіри лише в тому випадку, якщо набір створений за мотивами фільму, серіалу, гри або відтворює реальну людину.

В усіх інших випадках мініфігурки залишаються традиційно жовтими.