Справжню причину знають одиниці: чому в більшості героїв мультфільмів лише чотири пальці

Якщо одного разу звернути увагу на те, що багато героїв мультфільмів мають лише чотири пальці, перестати це помічати вже майже неможливо. Такий художній прийом з'явився ще у 1920-х.

Саме студія Disney та кілька інших ранніх анімаційних студій першими почали зображати своїх персонажів із чотирма пальцями. Згодом цей художній прийом став поширеним і з'явився в багатьох відомих мультсеріалах, зокрема в "Томі і Джеррі", "Сімпсонах" і "Губці Бобі Квадратні Штани", пише Mental Floss.

Чому персонажі мультфільмів часто мають лише чотири пальці?

Перші популярні персонажі, серед яких Міккі Маус і Кіт Фелікс, отримали чотири пальці насамперед з естетичних міркувань. Під час створення ескізів аніматори використовували кола для зображення тіла, голови та рук, а круглі долоні з п'ятьма пальцями виглядали непривабливо.

Як повідомляє Refinery29, Волт Дісней пояснював, що якби Міккі мав п'ять пальців, його руки нагадували б зв'язку бананів.

Багато героїв мультфільмів зображені з чотирма пальцями / Фото з соцмереж

Ще одне можливе пояснення наводить медіамережа Channel Frederator, заснована виконавчим продюсером мультсеріалів "Час пригод" і "Феї-хрещені" Фредом Сейбертом. Багато ранніх мультиплікаційних героїв були тваринами, а коти, собаки й кролики мають лапи з п'ятьма пальцями, один із яких розташований вище на кінцівці.

Саме це могло вплинути на рішення аніматорів залишити чотири пальці й у антропоморфних персонажів.

Водночас існувала й практична причина. Традиційна намальована вручну анімація вимагала багато часу та зусиль, тому кожен додатковий елемент у кадрі збільшував витрати. Через це студії були готові відмовитися від п'ятого пальця.

Водночас три пальці для більшості персонажів виглядали б надто незвично, адже таку особливість часто отримують мутанти або прибульці. Наприклад, по три пальці мають Черепашки-ніндзя та інопланетяни з мультфільму "Історія іграшок". Саме тому така кількість пальців у людей чи звичайних тварин сприймалася б дивно.

З трьома пальцями переважно зображають мутантів або прибульців / Фото IMDb

Попри розвиток анімації, сучасні аніматори й досі часто дотримуються цього підходу. Чотири пальці залишаються частиною традиції, спрощують процес створення персонажів і відповідають візуальному стилю, до якого звикли багато глядачів.