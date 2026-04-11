Про те, для якого персонажа було зроблено вийняток, пише SlashFilm.
Хто у "Сімпсонах" має п'ять пальців?
Багато героїв анімації, від Міккі Мауса до Гомера Сімпсона, мають по чотири пальці. Це пояснюється кількома причинами, але головна – спрощення процесу анімації.
Як і у випадку з білими рукавичками, які робили руки персонажів легшими для малювання, менша кількість пальців дозволяла економити час. Хоч існують й інші пояснення, зображати персонажів із чотирма пальцями почали ще на ранніх етапах розвитку анімації.
Персонажі "Сімпсонів" / Фото з Facebook-сторінки The Simpsons
Однак у "Сімпсонах" зробили виняток для Всевишнього – це єдиний персонаж у серіалі, якому намалювали повноцінні десять пальців на руках і ногах.
Чому було зроблено вийняток?
Як повідомляє looper.com, уперше Бог з'явився в 4 сезоні "Сімпсонів" у серії "Гомер-єретик". Відтоді він залишається єдиним персонажем, якого стабільно зображують із п'ятьма пальцями.
Найчастіше його показують у моменти, коли герої ставлять під сумнів віру або його силу.
У "Сімпсонах" лише Бог має 5 пальців / Фото Fox Television Animation
Як зазначено в коментарях до цього епізоду в DVD-наборі "Повний четвертий сезон", рішення намалювати Бога з п'ятьма пальцями було свідомим. Такий дизайн мав підкреслити його унікальність і вирізнити серед інших персонажів як божественну постать.
Скільки уже "Сімпсони" в етері?
"Сімпсони" – культовий мультсеріал, створений Меттом Ґрейнінґом, який став найдовшим шоу в історії телебачення та виходить із 17 грудня 1989 року. Сюжет розповідає про родину Сімпсонів – Гомера, Мардж та їхніх дітей Барта, Лізу й Меггі, які живуть у вигаданому Спрінгфілді.
Через гумор і сатиру серіал показує повсякденне життя типової сім'ї, висміюючи суспільні проблеми. Хоч персонажі не старіють, історії постійно оновлюються та відображають сучасні події й зміни в суспільстві.
Проєкт отримав визнання критиків і здобув десятки нагород, зокрема 34 премії "Еммі". Водночас "Сімпсони" суттєво вплинули на попкультуру та стали натхненням для багатьох анімаційних серіалів.