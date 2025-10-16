Повідомляє 24 Канал з посиланням на EBSCO.

Який мультсеріал виходить уже понад 35 років?

Мультсеріал "Сімпсони", створений Меттом Ґрейнінґом, став найдовшим серіалом в історії телебачення, що безперервно виходить у прайм-тайм з 17 грудня 1989 року.

Серіал розповідає про сім'ю Сімпсонів, яка складається з батька Гомера, матері Мардж та їхніх дітей Барта, Лізи і Меггі, які живуть у вигаданому місті Спрінгфілд. Серіал з іронією показує буденність типової родини, висміюючи соціальні проблеми.

Попри те, що герої не старіють, сюжетні лінії постійно розвиваються, відображаючи сучасні події та соціальні зміни, майстерно поєднуючи гумор із сатиричними коментарями про життя в Америці.

Серіал здобув схвальні відгуки критиків і десятки відзнак, серед яких – 34 премії "Еммі". Він також став натхненням для багатьох анімаційних проєктів, створених для дорослої аудиторії.

Вплив "Сімпсонів" на культуру є значним, а герої та фрази з серіалу давно стали частиною попкультури.

Коли вийде новий повнометражний фільм "Сімпсони"?

Культовий мультсеріал "Сімпсони" повертається на великі екрани. 20th Century Studios офіційно оголосила у своєму акаунті в Instagram про виробництво другого повнометражного фільму, який стане продовженням касового хіта 2007 року.

Новий, поки що без назви, фільм вийде 23 липня 2027 року. Деталі сюжету творці також поки що тримають у таємниці.

Цікаво! Перший фільм "Сімпсони у кіно", випущений у 2007 році, зібрав у світовому прокаті понад 536 мільйонів доларів.

