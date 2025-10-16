Сообщает 24 Канал со ссылкой на EBSCO.
Какой мультсериал выходит уже более 35 лет?
Мультсериал "Симпсоны", создан Мэттом Грейнингом, стал самым длинным сериалом в истории телевидения, непрерывно выходит в прайм-тайм с 17 декабря 1989 года.
Сериал рассказывает о семье Симпсонов, которая состоит из отца Гомера, матери Мардж и их детей Барта, Лизы и Мэгги, которые живут в вымышленном городе Спрингфилд. Сериал с иронией показывает обыденность типичной семьи, высмеивая социальные проблемы.
Симпсоны / Фото Courtesy Everett Collection
Несмотря на то, что герои не стареют, сюжетные линии постоянно развиваются, отражая современные события и социальные изменения, мастерски сочетая юмор с сатирическими комментариями о жизни в Америке.
Сериал получил положительные отзывы критиков и десятки наград, среди которых – 34 премии "Эмми". Он также стал вдохновением для многих анимационных проектов, созданных для взрослой аудитории.
Влияние "Симпсонов" на культуру является значительным, а герои и фразы из сериала давно стали частью поп-культуры.
Когда выйдет новый полнометражный фильм "Симпсоны"?
Культовый мультсериал "Симпсоны" возвращается на большие экраны. 20th Century Studios официально объявила в своем аккаунте в Instagram о производстве второго полнометражного фильма, который станет продолжением кассового хита 2007 года.
"Симпсоны" вернутся на большие экраны в 2027 году / Фото 20th Century Studios
Новый, пока без названия, фильм выйдет 23 июля 2027 года. Детали сюжета создатели также пока держат в тайне.
Интересно! Первый фильм "Симпсоны в кино", выпущен в 2007 году, собрал в мировом прокате более 536 миллионов долларов.
Почему персонажи в "Симпсонах" желтые?
Создатель "Симпсонов" Мэт Грейнинг рассказал, что при разработке сериала команда стремилась создать что-то оригинальное и отличное от других анимационных шоу.
Идея сделать персонажей желтыми предложила одна из аниматоров. Когда Грейнинг увидел результат, он сразу понял, что именно этот оттенок сделает героев узнаваемыми.
Автор отметил, что ярко-желтый цвет не только отличает "Симпсонов" среди других мультсериалов, но и помогает зрителям мгновенно узнать шоу.