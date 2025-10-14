Например, в Бразилии сняли сериал об украинцах, который получил название "Бездушные". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео v.safronka.
Что известно о сериале "Бездушные?
Этот сериал создала украинская диаспора в Бразилии. Кстати, она там довольно большая: примерно 500 тысяч человек. Сериал рассказывает о традициях празднования Ивана Купала и о славянской мифологии в целом.
Здесь царит темная атмосфера. В центре сюжета – женщина, которая переезжает в маленький городок, где возрождаются языческие праздники, однако не все так просто, ведь опасный ритуал проливает свет на старое преступление, которое связывает судьбы трех семей.
Украинские традиции в бразильской интерпретации выглядят довольно интересно.
Как иностранцы вспоминают об Украине в литературе?
К сожалению, длительный промежуток времени Украина в мировой литературе была местом трагедии – государством, где произошел взрыв на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС. Говорится о десятках романов, где наше государство упоминается именно так. Первая книга об этом вышла еще в 1986 году с названием "Несчастный случай", рассказали в материале "Читомо".
После этого появлялись сотни работ на эту тему: от художественных произведений до коммерческих. Сюжеты разнообразны, однако во всех этих книгах Украина воспринимается как место катастрофы, однако говорится не о национальном уровне, а об угрозе миру, поэтому масштаб несколько смещается.
Как иностранцы готовят украинские блюда?
- Элли, британка, живущая в Украине, приготовила свой первый борщ и была поражена процессом приготовления.
- Женщина шутит, что не понимает – или это украинское влияние, или старость, но приготовление борща ее увлекло. Это она объясняет тем, что в Великобритании обычно предпочитают быстрые и простые блюда, которые не требуют много усилий в приготовлении.
- Элли говорит, что всегда считала украинскую кухню довольно вкусной, но то, что для приготовления большинства блюд нужно много времени было серьезным минусом. Теперь же она говорит, что это не минус, а часть опыта и то, что делает эту кухню особенной.