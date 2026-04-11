О том, для какого персонажа было сделано исключение, пишет SlashFilm.

Кто в "Симпсонах" имеет пять пальцев?

Многие герои анимации, от Микки Мауса до Гомера Симпсона, имеют по четыре пальца. Это объясняется несколькими причинами, но главная – упрощение процесса анимации.

Как и в случае с белыми перчатками, которые делали руки персонажей легче для рисования, меньшее количество пальцев позволяло экономить время. Хотя существуют и другие объяснения, изображать персонажей с четырьмя пальцами начали еще на ранних этапах развития анимации.

Персонажи "Симпсонов"

Однако в "Симпсонах" сделали исключение для Всевышнего – это единственный персонаж в сериале, которому нарисовали полноценные десять пальцев на руках и ногах.

Почему было сделано исключение?

Как сообщает looper.com, впервые Бог появился в 4 сезоне "Симпсонов" в серии "Гомер-еретик". С тех пор он остается единственным персонажем, которого стабильно изображают с пятью пальцами.

Чаще всего его показывают в моменты, когда герои ставят под сомнение веру или его силу.

В "Симпсонах" только Бог имеет 5 пальцев

Как указано в комментариях к этому эпизоду в DVD-наборе "Полный четвертый сезон", решение нарисовать Бога с пятью пальцами было сознательным. Такой дизайн должен был подчеркнуть его уникальность и выделить среди других персонажей как божественную фигуру.

