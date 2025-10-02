У школах Сполучених Штатів Америки найчастіше вилучають книги відомого письменника Стівена Кінга. Це пов'язано із цензурою.

Стівен Кінг очолив рейтинг авторів, яких найчастіше вилучають зі шкільної програми. Про це пише 24 Канал із посилання на звіт організації PEN America.

Чому книги Стівена Кінга вилучають зі шкільної програми?

Більшість заборон стосуються Флориди, Техасу та Теннессі. Вилучення книг Стівена Кінга відбувається через закони, які діють у цих штатах, про "неприйнятні" книги. Книги цього відомого письменника цензурували 206 разів. Найбільшій цензурі піддали романи "Керрі" та "Протистояння".



Роман "Керрі" приніс Кінгу славу / Фото з сайту КСД

Жанри, у яких працює автор, часто передбачають наявність певних сцен, які і спричиняють таке вилучення книг. Найчастіше це сцени насилля та сцени, які мають сексуальний характер. Цензура шкільних книг у США діє доволі широко, тому під неї потрапляють і романи Кінга.

Водночас цього року у США зафіксували понад 6 тисяч вилучень певних книг зі шкільної програми.

Скільки книг написав Стівен Кінг?

Стівен Кінг – один із тих письменників, які мають неймовірний доробок творів у найрізноманітніших жанрах. Значна частина його історій стали культовими, були екранізовані та стали справжніми відбитками епохи.

Всього Стівен Кінг написав 63 романи, 24 повісті та 170 оповідань, мовиться у Вікіпедії. Частину своїх романів він випустив під псевдонімом Річард Бахман.

Ким працював Стівен Кінг до того, як став відомим?