Усі з чогось починають, і не завжди перша робота – справа всього життя. Зокрема, відомий письменник Стівен Кінг мав солідний кар'єрний бекграунд поки почав заробляти на своїх вторах, розповідають Тренди 24.

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Ким встиг попрацювати Стівен Кінг

Письмо спочатку не приносило Кінгу доходів, тож восени 1971 року він влаштувався вчителем англійської мови в одну зі шкіл Хемпдена у штаті Мен. Це і стало його першою роботою, однак не останньою. Того ж року Табіта, дружина письменника. у сміттєвому кошику знаходить недописаний рукопис "Керрі", який принесе йому світову славу.

Вона змусила чоловіка його дописати. Саме цей роман і приніс автору першу славу і такі важливі гонорари, адже окрім роботи викладачем у ночі Кінг працював, ще у пральні.

Цікаво, що Стівен Кінг разом зі старшим братом також випускав місцеву газету 1959 року. Її вони продавали по 5 центів за екземпляр.

У 1960 він опублікував свої перші оповідання та дві книги.