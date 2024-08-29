У першій половині 2024 року в Україні було зареєстровано понад 18 000 нових компаній, згідно з даними Єдиного державного реєстру. Більшість із цих нових суб'єктів господарювання належать до категорії товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та громадських організацій.

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Осередок нових компаній – Київ

Товариства з обмеженою відповідальністю домінують у цій сфері, на них припадає 69,5% усіх нових компаній, що становить приблизно 12 тисяч суб'єктів господарювання. На другому місці – громадські організації. Створили понад 1 700, що становить 9,7% від загальної кількості.

Благодійні організації посідають третє місце з 1 100 новими компаніями, що становить 6,5% від загальної кількості. Фермерські господарства та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) складають невелику частину від загальної кількості нових компаній – 2,9% і 2,4% відповідно.

Київ лідирує за кількістю реєстрацій нових компаній – 5600, що становить 31% від загальної кількості створених нових підприємств. За ним слідує Львівська область, де було створено 1 500 нових компаній, що становить 8,2% від загальної кількості. Замикає трійку лідерів Дніпропетровська область, де було створено 1 400 нових компаній, що становить 7,9% від загальної кількості.