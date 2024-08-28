У Державному центрі зайнятості розповіли, що в Україні 67% роботодавців вже переживають кадрову кризу. Головними причинами є мобілізація чоловіків (79%) та міграція населення за кордон (53%), що ускладнює пошук кваліфікованих працівників.

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Яких фахівців в Україні бракує найбільше

Кадрова криза призводить до зростання вимог серед шукачів роботи, зокрема, до рівня заробітної плати. Хоча багато компаній вже підвищили зарплату, цього часто недостатньо для утримання працівників.

Найбільший попит спостерігається на спеціалістів таких професій, як електромонтери, слюсарі-сантехніки, зварювальники та столяри. За даними "Єдиного порталу вакансій", існує тисячі відкритих вакансій для цих спеціальностей, але кількість шукачів роботи значно менша.

Дефіцит кваліфікованих працівників створює серйозні труднощі для підприємств і уповільнює економічний розвиток. Значний розрив між попитом і пропозицією в окремих регіонах України також свідчить про нерівномірність на ринку праці, зазначають у Державному центрі зайнятості.

Наприклад, для електромонтерів є 893 вакансії, але на обліку лише 209 шукачів. У Львівській області – 94 вакансії проти 7 шукачів, у Києві – 61 вакансія, а шукачів роботи – 4.

Для слюсарів-сантехніків є 625 вакансій, а шукають таку роботу 172 людини. В Києві відкриті 120 вакансій, а шукачів – тільки один; у Дніпропетровській області – 46 вакансій, а шукачів – 14.

Попит на лікарів різних спеціалізацій, таких як сімейні лікарі та терапевти, також зростає.

Станом на 1 серпня 2024 року на "Єдиному порталі вакансій" розміщено 257 тисяч вакансій.