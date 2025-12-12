Цю правду про новорічну ялинку мало хто знає: чому саме вона стала символом свята

Ялинка стала символом Нового року не випадково. Ще в давнину її гілки вважали оберегом від злих духів, а згодом у Європі дерево перетворилося на святковий атрибут.

Чому ялинка – головний символ Нового року?

Традиція прикрашати оселю рослинами, які залишаються зеленими впродовж року, з'явилася задовго до появи християнства. Народи по всьому світу вірили, що вічнозелені рослини мають особливу силу.

Гілки сосни, ялини чи ялиці розвішували над дверима та вікнами, вважаючи, що вони захищають дім від злих духів, відьом, привидів і хвороб.

Однак батьківщиною сучасної різдвяної та новорічної ялинки вважається Німеччина. У XVI столітті християни почали приносити прикрашені ялинки до своїх домівок.

Новорічна ялинка / Фото Unsplash

За переказами, протестантський реформатор Мартін Лютер був першим, хто прикрасив ялинку запаленими свічками. Повертаючись додому зимової ночі, він був вражений тим, як яскраво сяяли зорі крізь гілля вічнозелених дерев.

Щоб передати родині цю красу, він поставив ялинку в головній кімнаті та прикрасив її запаленими свічками.

Як з'явилися штучні ялинки?

Як пише Britannica, традиція встановлювати ялинку на Різдво та Новий рік швидко поширилася світом, однак це почало шкодити лісам, особливо в Німеччині. Через це у 1880-х роках німці стали виготовляти перші штучні дерева з гусячого пір'я.

Звідти вони розійшлися по різних країнах, а згодом пір'я замінили більш практичними матеріалами. Помітний стрибок стався у 1930-х, коли компанія, що виробляла туалетні щітки, нібито використала надлишок продукції для створення штучної ялинки.

Перші штучні ялинки з'явилися у Німеччині / Фото Unsplash

Такі ялинки набули значної популярності, але їх швидко замінили спершу алюмінієві, а потім пластикові версії.

У США, за даними Американської асоціації різдвяних ялинок, у 2025 році 83% родин, які планують встановити ялинку, оберуть штучну, тоді як лише 17% планують придбати живі або свіжозрізані.

