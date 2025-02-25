"Пікнік на узбіччі": у мережі показали, який вигляд має магазин, що досі працює у Чорнобилі
- Чорнобильська зона була популярним туристичним місцем до вторгнення Росії, особливо після виходу серіалу HBO про катастрофу на ЧАЕС.
- У Чорнобилі є магазин "Пікнік на узбіччі", де працюючі в зоні відчуження можуть купувати продукти, а туристам до 2022 року пропонували сувеніри.
Чорнобильська зона до повномасштабного вторгнення Росії була одним з найбільш відвідуваних місць України серед іноземних туристів. Особливої популярності зона відчуження набула після серіалу HBO про катастрофу на ЧАЕС.
Зона відчуження приховує багато таємниць і туристи з різних куточків світу намагаються дослідити цю територію. Цікаво, що в Чорнобилі функціонує магазин, пише 24 Канал.
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Який вигляд має магазин "Пікнік на узбіччі" в Чорнобилі
У мережі показали відео, який вигляд має магазин "Пікнік на узбіччі" в Чорнобилі. Виявляється, що на другому поверсі будівлі навіть є ресторан.
Люди, які працюють у зоні відчуження, можуть купувати собі в магазині продукти. Для туристів, які могли до 2022 року відвідувати Чорнобиль, навіть пропонували сувеніри.
Який вигляд має магазин у Чорнобилі: дивіться відео
До 2022 року користувачі мережі публікували чимало фотографій з магазину. У "Пікніку на узбіччі", як свідчать світлини, можна було придбати чимало продуктів і навіть замовити каву.
Магазин "Пікнік на узбіччі" в Чорнобилі / Фото з мережі