Зона відчуження приховує багато таємниць і туристи з різних куточків світу намагаються дослідити цю територію. Цікаво, що в Чорнобилі функціонує магазин, пише 24 Канал.

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Який вигляд має магазин "Пікнік на узбіччі" в Чорнобилі

У мережі показали відео, який вигляд має магазин "Пікнік на узбіччі" в Чорнобилі. Виявляється, що на другому поверсі будівлі навіть є ресторан.

Люди, які працюють у зоні відчуження, можуть купувати собі в магазині продукти. Для туристів, які могли до 2022 року відвідувати Чорнобиль, навіть пропонували сувеніри.

Який вигляд має магазин у Чорнобилі: дивіться відео

До 2022 року користувачі мережі публікували чимало фотографій з магазину. У "Пікніку на узбіччі", як свідчать світлини, можна було придбати чимало продуктів і навіть замовити каву.

Магазин "Пікнік на узбіччі" в Чорнобилі / Фото з мережі