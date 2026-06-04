Перше в Європі: місто на Заході України вирішило повністю відмовитися від газу

Чортків на Тернопільщині підписав Декларацію міст, вільних від газу, ставши першим містом у Європі, яке офіційно долучилося до цієї ініціативи. Документ передбачає поступову відмову від викопного газу та перехід до 100% відновлюваної енергетики.

Про те, як у Чорткові планують переходити на відновлювану енергетику та відмовлятися від викопного газу, повідомили у пресслужбі природозахисної організації Greenpeace.

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Чортків планує поступово відмовитися від газу

Декларацію міст, вільних від газу, Greenpeace створила для формування мережі міст, які готові відмовлятися від використання викопного газу в кінцевому споживанні. Документ також передбачає прискорення переходу до 100% відновлюваної енергетики.

Те, що Чортків вирішив підписати декларацію, демонструє, наскільки дієвими можуть бути рішення на основі відновлюваної енергетики в умовах безпекових викликів. Кліматична адженда нікуди не зникає, однак для України перехід на 100% відновлюваної енергії означає ще й те, що люди матимуть світло і тепло навіть у разі загроз для енергетичної інфраструктури,

– повідомила координаторка кампаній за зелену енергетику "Greenpeace Україна" Маріне Абрамян.

Чортків підписав Декларацію міст, вільних від газу / Фото "Greenpeace Україна"

Згідно з декларацією Чортків зобов'язується:

визначати цільові дати повної відмови від викопного газу та розпочинати реальні кроки для цього переходу;

розвивати відновлювані джерела енергії (ВДЕ) для виробництва тепла й електроенергії, підвищувати енергоефективність та впроваджувати електрифікацію;

співпрацювати із містами на регіональному, національному та міжнародному рівнях для залучення підтримки й фінансування енергетичного переходу.

Міський голова Чорткова Володимир Шматько заявив, що підписання декларації є свідченням конкретних намірів громади. Він наголосив, що місто планує впроваджувати проєкти у сфері відновлюваної енергетики та підвищувати поінформованість мешканців, аби поступово скоротити залежність від газу.

"Чому ми маємо відмовитися від споживання газу? По-перше, газ – це ресурс, який закінчується, і ми маємо бути готовими до цього моменту. По-друге, газ не є чистою енергією. По третє, газ – це зброя. І саме через газ, у тому числі, ми не можемо зупинити сьогодні війну Росії проти України, війну в Європі. Для України відмова від викопного газу – це питання не лише екології, а й безпеки та незалежності", – заявив Шматько.

Чортків вирішив поступово відмовитися від викопного газу / Фото 24 Каналу

У Greenpeace зазначили, що Чортків став першим європейським містом, яке офіційно оголосило про намір відмовитися від викопного газу.