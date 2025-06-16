Чи ефективний чотириденний робочий тиждень: що показало дослідження

У світі все більше компаній переходять на чотириденний робочий тиждень. Вчені дослідили, як це впливає на співробітників.

Чотириденний робочий тиждень може бути не лише реалістичним, а й ефективним варіантом організації праці – за умови, що компанії впроваджують його усвідомлено та системно. Про це пише 24 Канал із посиланням на результати масштабного дослідження проєкту InnovaWorking, які були презентовані в Європейському парламенті.

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Що відомо про це

У проєкті взяли участь компанії з шести європейських країн, серед яких Іспанія, Франція та Нідерланди. Результати показали, що інноваційні підходи до графіка – зокрема скорочений робочий тиждень, гнучкі години та віддалена робота – справді сприяють підвищенню продуктивності, зменшенню плинності кадрів і кращому балансу між роботою та особистим життям.

Керівниця дослідження Ана Белен Муньос Руїс наголосила:

Ці формати працюють, особливо якщо бізнес щиро зацікавлений у таких змінах». При цьому успішність впровадження часто залежить від того, наскільки розвинена в країні система колективних переговорів. У Франції чи Іспанії, де такі механізми усталені, нові формати активно поширюються. В Ірландії чи Угорщині – впровадження ініціюють окремі компанії.

Дослідники також звернули увагу на демографічний контекст: з огляду на старіння населення в Європі, чотириденний тиждень може стати додатковим стимулом для літніх працівників залишатися у професії довше.



Вчені досліджують чотириденний робочий тиждень / Фото Pexels

До слова, Дніпровська IT-компанія You are launched офіційно перейшла на чотириденний робочий тиждень після тестування у 2022 році. Компанія оцінює ефективність за критеріями продуктивності команди, фінансовими результатами та рівнем задоволеності клієнтів, вірячи, що додатковий вихідний сприяє кращим рішенням.