Чому Coca-Cola у McDonald's має інший смак: у компанії є кілька секретів

Багато хто помічав, що Coca-Cola у McDonald's смакує інакше, ніж в інших закладах чи з пляшки. Виявляється, цьому є цілком логічне пояснення.

Насправді ж секрет криється не в рецептурі самого напою, а в особливостях його зберігання, приготування та подачі. Про те, чому Coca-Cola у McDonald's смакує інакше, розповідає Allrecipes.

Чому смак Coca-Cola у McDonald's інакший

На відміну від більшості ресторанів швидкого харчування, які отримують сироп Coca-Cola у пластикових пакетах, McDonald's використовує спеціальні резервуари з нержавіючої сталі. Вони захищають сироп від світла, повітря та перепадів температури, що допомагає довше зберігати його смакові властивості.

Такий підхід став можливим завдяки партнерству McDonald's і Coca-Cola, яке триває з 1955 року.

Крім того, у всіх ресторанах McDonald's використовують систему фільтрації води перед тим, як вона потрапляє до автоматів із газованими напоями. Завдяки цьому смак Coca-Cola залишається однаковим незалежно від того, в якому закладі її купують.

Coca-Cola у McDonald's / Фото Unsplash

Ще одна особливість полягає в тому, що сироп охолоджують ще до того, як він потрапляє до автомата. У багатьох інших закладах сироп зберігають за кімнатної температури.

Також у McDonald's охолоджують і воду, яку використовують для приготування напою. Вона проходить ізольованими трубками, що підтримують температуру трохи вище нуля.

Додатково у компанії налаштовують автомати так, щоб співвідношення сиропу й води враховувало танення льоду в напої. Завдяки цьому Coca-Cola не втрачає насиченого смаку навіть після того, як лід починає танути.

Охолодження води та сиропу також сприяє вищому вмісту вуглекислого газу. Завдяки цьому напій довше залишається свіжим і не так швидко втрачає газованість.

Є кілька секретів, що роблять смак Coca-Cola у McDonald's особливим / Фото Unsplash

Також у McDonald's використовують соломинки більшого діаметра, ніж у багатьох інших закладах швидкого харчування. У компанії пояснюють, що так напій краще контактує зі смаковими рецепторами.

Водночас існує припущення, що це також може бути маркетинговим рішенням, яке спонукає гостей швидше випивати напій та замовляти новий.