На самом деле секрет кроется не в рецептуре самого напитка, а в особенностях его хранения, приготовления и подачи. О том, почему Coca-Cola в McDonald's имеет другой вкус, рассказывает Allrecipes.

Почему вкус Coca-Cola в McDonald's другой

В отличие от большинства ресторанов быстрого питания, которые получают сироп Coca-Cola в пластиковых пакетах, McDonald's использует специальные резервуары из нержавеющей стали. Они защищают сироп от света, воздуха и перепадов температуры, что помогает дольше сохранять его вкусовые свойства.

Такой подход стал возможен благодаря партнерству McDonald's и Coca-Cola, которое продолжается с 1955 года.

Кроме того, во всех ресторанах McDonald's используется система фильтрации воды перед тем, как она поступает в автоматы с газированными напитками. Благодаря этому вкус Coca-Cola остается неизменным независимо от того, в каком заведении ее покупают.

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Coca-Cola в McDonald's / Фото Unsplash

Еще одна особенность заключается в том, что сироп охлаждают еще до того, как он попадает в автомат. Во многих других заведениях сироп хранят при комнатной температуре.

Также в McDonald's охлаждают и воду, которую используют для приготовления напитка. Она проходит по изолированным трубкам, поддерживающим температуру чуть выше нуля.

Кроме того, в компании настраивают автоматы таким образом, чтобы соотношение сиропа и воды учитывало таяние льда в напитке. Благодаря этому Coca-Cola не теряет насыщенного вкуса даже после того, как лед начинает таять.

Охлаждение воды и сиропа также способствует более высокому содержанию углекислого газа. Благодаря этому напиток дольше остается свежим и не так быстро теряет газировку.

Есть несколько секретов, которые делают вкус Coca-Cola в McDonald's особенным / Фото Unsplash

Также в McDonald's используют соломинки большего диаметра, чем во многих других заведениях быстрого питания. В компании объясняют, что так напиток лучше контактирует с вкусовыми рецепторами.

В то же время существует предположение, что это также может быть маркетинговым решением, которое побуждает гостей быстрее выпивать напиток и заказывать новый.