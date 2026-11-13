Понад 10 тисяч років історії та 60 згадок у Біблії: яка столиця є найдавнішою у світі

У світі є чимало міст із тисячолітньою історією, але одне з них особливо вирізняється своїм віком. Йдеться про Дамаск – столицю Сирії, яку вважають одним із найдавніших міст світу, де люди живуть безперервно.

Археологічні знахідки свідчать, що люди оселилися на цій території ще у 8 000 – 10 000 роках до нашої ери. За тисячі років Дамаск став важливим центром торгівлі та культури, пише Express.

Чим особливий Дамаск

Дамаск має надзвичайно багату історію. Назва міста вперше з'явилася у записах стародавніх єгиптян у XV столітті до нашої ери. Воно також неодноразово згадується у Біблії: 45 разів у Старому Завіті та ще 15 – у Новому.

Як зазначає ЮНЕСКО, Дамаск був заснований у III тисячолітті до нашої ери. Завдяки географічному розташуванню на перетині Сходу та Заходу, між Африкою й Азією, він став важливим осередком торгівлі та культури.

Де розташований Дамаск: дивіться на карті

Водночас археологічні дослідження свідчать, що поселення на цій території існували значно раніше. Зокрема, розкопки в Телль-Рамаді на околиці міста виявили свідчення заселення Дамаска ще у 8 000 – 10 000 роках до нашої ери.

Втім, як важливе місто він почав згадуватися в історичних джерелах лише після приходу арамеїв.

У середньовіччі Дамаск був важливим пунктом Шовкового шляху, яким товари потрапляли з Азії до інших регіонів. Зокрема, саме від назви міста походить назва тканини "дамаск", яка стала відомою в багатьох країнах світу.

Дамаск також називають "Містом жасмину" – завдяки характерному аромату, який асоціюється з ним.

Дамаск / Фото GettyImages

Попри багатовікову історію, останні десятиліття стали для Дамаска непростими. Громадянська війна, яка тривала в Сирії з 2011 до 2024 року, завдала значних руйнувань країні та її столиці.

Навіть після завершення війни Дамаск продовжує оговтуватися від її наслідків, а також неодноразово потрапляв до рейтингів міст із найгіршими показниками комфортності та придатності для життя.