Более 10 тысяч лет истории и 60 упоминаний в Библии: какая столица является самой древней в мире

Археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились на этой территории еще в 8 000–10 000 годах до нашей эры. За тысячи лет Дамаск стал важным центром торговли и культуры, пишет Express.

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Почему Дамаск примечателен

Дамаск имеет чрезвычайно богатую историю. Название города впервые появилось в записях древних египтян в XV веке до нашей эры. Оно также неоднократно упоминается в Библии: 45 раз в Ветхом Завете и еще 15 – в Новом.

Как отмечает ЮНЕСКО, Дамаск был основан в III тысячелетии до нашей эры. Благодаря географическому положению на стыке Востока и Запада, между Африкой и Азией, он стал важным центром торговли и культуры.

Где находится Дамаск: смотрите на карте

В то же время археологические исследования свидетельствуют, что поселения на этой территории существовали значительно раньше. В частности, раскопки в Телль-Рамаде на окраине города выявили свидетельства заселения Дамаска еще в 8 000 – 10 000 годах до нашей эры.

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Впрочем, как важный город он начал упоминаться в исторических источниках лишь после прихода арамеев.

В средневековье Дамаск был важным пунктом Шелкового пути, по которому товары поступали из Азии в другие регионы. В частности, именно от названия города происходит название ткани "дамаст", которая стала известна во многих странах мира.

Дамаск также называют "Городом жасмина" – благодаря характерному аромату, который ассоциируется с ним.

Дамаск / Фото GettyImages

Несмотря на многовековую историю, последние десятилетия стали для Дамаска непростыми. Гражданская война, длившаяся в Сирии с 2011 по 2024 год, нанесла значительный ущерб стране и ее столице.

Даже после окончания войны Дамаск продолжает приходить в себя от ее последствий, а также неоднократно попадал в рейтинги городов с худшими показателями комфорта и пригодности для жизни.