На портретах гетьмана Данила Апостола можна помітити незвичайну деталь – одне з його очей завжди зображене заплющеним. Водночас на одних картинах пошкодженим виглядає праве око, а на інших – ліве.

Про те, чому художники зображували гетьмана по-різному та що насправді сталося з його оком, розповіла дослідниця Ольга Ковалевська в інтерв'ю "Локальній історії".

Чому Данила Апостола зображували із заплющеним оком

Як розповіла дослідниця, гетьман Данило Апостол втратив праве око під час Перського походу 1722 – 1723 років. Після обрання гетьманом у 1727 році інтерес до його постаті значно зріс. Уже наступного року в європейському журналі "Die Europäische Fama", який публікував портрети відомих людей, з'явилося гравіроване зображення Апостола.

Данило Апостол / Гравюра з портретом гетьмана в журналі "Die Europäische Fama"

Разом із портретом видання опублікувало і біографію гетьмана, хоча вона містила чимало помилок. За словами Ковалевської, це було важливо, адже Європа отримала можливість дізнатися про нового українського гетьмана.

Згодом гравюра почала поширюватися, а українські митці використовували її як зразок для створення власних робіт. З неї також намагалися відтворювати олійні портрети Апостола.

Саме з цим дослідниця пов'язує плутанину щодо того, яке око було пошкоджене. Річ у тім, що в ті часи існувала традиція малювати олійні портрети з гравюр, а також створювати гравюри на основі вже готових картин. Під час такого процесу могло виникати дзеркальне відображення.

Якщо не дотримано правильної технології, то при створенні гравюри у дзеркальному відображенні буде все навпаки. І замість правого ока буде пошкоджене ліве,

– пояснила Ковалевська.

Данило Апостол / Портрет гетьмана

Однак це не єдина причина розбіжностей. За словами дослідниці, художники XIX століття нерідко не знали, кого саме зображують, адже просто виконували замовлення поміщиків. Тому вони могли знати лише про те, що гетьман втратив одне око, але не завжди розуміли, яке саме потрібно зобразити пошкодженим.